Киев, 6 июля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Свыше 3300 украинских бойцов вернулись на родину из плена с начала проведения российской военной спецоперации. Об этом сообщил 6 июля в Telegram-канале лидер киевского режима Владимир Зеленский.

President Of Ukraine/Global Look Press

Он уточнил, что в результате 53 обменов пленными с российской стороной на Украину вернулись 3310 человек.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в России содержится более 14 тыс. украинских пленных, отмечает издание «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня Минобороны России информировало об очередном обмене пленными с Украиной по формуле «90 на 90». Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Всех прибывших на родину российских военных отправили на лечение и реабилитацию в медучреждения Минобороны.

19 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что стороны провели более 40 обменов военнопленными, причём диалог по вопросу обмена идёт сложно.

31 мая Россия в ходе обмена вернула из плена 75 военнослужащих, передав украинской стороне столько же бойцов ВСУ. До этого обмен военнопленными по формуле «100 на 100» состоялся 8 февраля.

23 мая Москалькова сообщила, что обменов нет несколько месяцев, так как украинская сторона не торопится согласовывать направленный ей список из 500 пленных украинцев. Киев выставляет всё новые надуманные условия, пояснила она и добавила, что попросила украинского коллегу Лубинца помочь ускорить обменный процесс.