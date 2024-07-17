Берлин, 17 июля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. За подготовкой украинских военных на засекреченном полигоне в Германии следят неопознанные беспилотники, пишет издание Politico.

Global Look Press

В материале, в частности, говорится, что во время тренировок над кронами деревьев регулярно пролетают неопознанные беспилотные летательные аппараты. Немецкие военные приказывают военнослужащим ВСУ воспринимать эти дроны как часть подготовки. Кто именно может посылать беспилотники, Politico не указывает, отмечая, что у военных ФРГ есть только подозрения на этот счёт.

По словам немецкого полковника Роланда Бескера, технически заблокировать все частоты, которые могут использоваться для управления дронами, невозможно. Он также уточнил, что развёртывание технологии глушения отключит радиостанции, используемые для связи на полигоне.

Бескер добавил, что опытные шпионы всегда найдут способ проникнуть на такую ​​большую территорию.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля участники саммита НАТО в Вашингтоне представили совместную декларацию, в рамках которой пообещали выделить Украине 40 миллиардов евро в течение 2025 года. Средства пойдут на покрытие расходов, связанных с обучением украинских военных, закупкой военной техники, обеспечением логистики и предоставлением нелетальной помощи.

Американская газета Wall Street Journal также информировала, что Североатлантический альянс намерен отправить на Украину нового высокопоставленного чиновника, а также создать новое командование в германском Висбадене. По информации издания, высокопоставленный чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной помощи и невоенной. По задумкам альянса, украинская армия в итоге должна быть «более похожей на армию НАТО».

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для Вооружённых сил России.