Вашингтон, 11 июля, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Североатлантический альянс намерен в течение 2025 года предоставить Украине по меньшей мере 40 миллиардов евро в виде военной и финансовой помощи. Об этом говорится в итоговой декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, опубликованной 10 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

«Мы намерены выделить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить Украины устойчивый уровень помощи в области безопасности», — говорится в документе.

Отмечается, что в этих целях на саммите НАТО в 2025 году, который пройдёт в Гааге (Нидерланды), страны — члены альянса проведут переоценку вклада союзников в рамках военной помощи Украине.

Согласно тексту документа, НАТО берёт на себя обязательства по покрытию расходов, связанных с обучением украинских военных, закупкой военной техники, обеспечением логистики и предоставлением нелетальной помощи.

Как передавало ИА Регнум, в итоговой декларации саммита НАТО в Вашингтоне участники встречи также заявили о намерении подготовить рекомендации по стратегическому подходу к отношениям с Россией до следующего саммита.

Российская сторона неоднократно призывала страны Запада воздержать от предоставления Украине военной помощи. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения, в том числе истребители F-16, не способны изменить ход специальной военной операции. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Киева.