Вашингтон, 17 июля, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что думал на тему смягчения или отмены антироссийских санкций в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине после своего возвращения в Белый дом.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Москва

«Да. Санкциями мы отталкиваем всех от себя. Поэтому я не люблю санкции», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью агентству Bloomberg.

Трамп напомнил о хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным в годы своего правления в США. Если бы ему удалось остаться в Белом доме, то и конфликта бы на Украине не произошло, добавил кандидат в президенты США.

Как передавало ИА Регнум, западные санкции против России привели к снижению привлекательности американского доллара в качестве мировой валюты, написало 12 июля издание Asia Times со ссылкой на прогноз главы минфина США Джанет Йеллен. Пока страны Глобального Юга не могут полностью отказаться от доллара, но большая часть из них уже не хочет с ним работать. По словам главы минфина США, этому способствует политика по ослаблению американской валюты, которую проводит межгосударственное объединение БРИКС. В издании отметили, что решение администрации США о заморозке части валютных резервов России для многих из инвесторов оказалось схожим с пересечением красной линии.

В июне российский лидер Владимир Путин отмечал, что Запад подорвал военно-политическую стабильность в мире. Он добавил, что санкциями и торговыми войнами Запад дискредитировал и ослабил ключевые рыночные институты, используя МВФ и Всемирный банк, передёргивая климатическую повестку и сдерживая развитие Глобального Юга.