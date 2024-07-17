Москва, 17 июля, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Штурмовые подразделения Северной группировки российской армии захватили и зачистили позиции ВСУ, взяв в плен киевских боевиков. Подробности операции сообщили в Минобороны РФ.

ИА Регнум СВО, ситуация на фронте

Штурмовики группировки войск «Север» с помощью разведывательных беспилотников обнаружили скопление противника, который намеревался атаковать позиции войск ВС РФ, но боевики получили ожесточенный отпор. Разведчики обнаружили передвижение живой силы и техники.

«По боевикам нанесли огневое поражение. После работы операторов дронов позиции ВСУ зачистили штурмовики. Они наиболее подготовленные и заточены под резкие маневренные броски и ближний контакт с противником», — пояснили в оборонном ведомстве.

Командир штурмового отряда с позывным Джимми рассказал, что ребята не гонятся за наградами, а преследуют цель выполнить задачи спецоперации.

«Наши подразделения ничего не боятся. Все уже более опытные считаются, новобранцев нет. Они как такового противника вообще не боятся, готовы с ним рубиться днём и ночью», — заверил командир.

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