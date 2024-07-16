Киев, 16 июля, 2024, 23:21 — ИА Регнум. На Украине взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел в Одесской области. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробности инцидента не приводятся. Местные власти не комментируют информацию о взрыве. Нет данных о возможных повреждённых объектах.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, два сотрудника МЧС получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на Новую Каховку Херсонской области.

Российские силы противовоздушной обороны в минувшие сутки сбили самолёт Як-52 ВСУ с пулемётной установкой, шесть американских ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 28 беспилотных летательных аппаратов, сообщил 16 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.