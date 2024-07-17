Милуоки, США, 17 июля, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Бывший американский лидер Дональд Трамп 16 июля посетил второй день съезда республиканцев в штате Висконсин.

Сергей Корсун ИА Регнум Дональд Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии появился на арене Fiserv Forum. Под громкие аплодисменты присутствующих он прошёл на трибуну для важных гостей, где занял место рядом с кандидатом в вице-президенты Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Ухо Трампа, так же как и в первый день работы съезда, было в белой повязке.

Как сообщало ИА Регнум, с 15 по 18 июля в городе Милуоки (штат Висконсин) проходит национальный съезд Республиканской партии. В первый день Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США от республиканцев. При голосовании членов фракции бывший глава Белого дома получил одобрение от большинства однопартийцев. 18 июля ожидается его официальное согласие с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства от республиканцев.

Также в первый день работы съезда сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса официально утвердили кандидатом на пост вице-президента США.

13 июля на митинге в Батлере в Трампа стреляли. Политик получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения. Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.