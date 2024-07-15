Вашингтон, 16 июля, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса официально утвердили кандидатом на пост вице-президента США. Об этом 15 июля на национальном съезде Республиканской партии в городе Милуоки заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон.

Gage Skidmore Джей Ди Вэнс

Кандидатуру Вэнса поддержала большая часть делегатов. Затем глава Национального комитета Республиканской партии США Майкл Уотли объявил о перерыве в работе съезда.

Как передавало ИА Регнум, Вэнсу 39 лет. Ранее он служил в Корпусе морской пехоты США, закончил Университет Огайо и престижный Йельский университет. В 2016 году опубликовал мемуары, ставшие бестселлером. Женат, трое детей.

Вэнс выступает за прекращение помощи вооружениями Украине и скорейшее урегулирование конфликта. Он считает, что Киев при любых мирных договоренностях будет вынужден пойти на территориальные уступки. Также Вэнс призывал палату представителей блокировать помощь ВСУ, предлагал Белому дому усилить работу по соперничеству с Китаем, так как военный потенциал КНР будет превосходить американский через 20 лет.

Республиканская партия 15 июля официально выдвинула экс-главу Белого дома Дональда Трампа кандидатом в президенты США. 18 июля ожидается его официальное согласие с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства от республиканцев.