Москва, 17 июля, 2024, 01:54 — ИА Регнум. В настоящее время Россия не угрожает ни одному из членов Североатлантического альянса, но будет противодействовать продвижению «шкурных интересов» НАТО вблизи своих границ. Соответствующее заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

В интервью aif.ru он подчеркнул, что Россия не собирается нападать на участников НАТО и тем более превращать жителей стран альянса в радиоактивную пыль.

«Всё это блевотина западной пропаганды. Но любые попытки враждебного нам блока продвигать свои шкурные интересы на территории бывшей Украины или в других исторически близких России странах будут и дальше наталкиваться на наше адекватное противодействие», — заверил Медведев.

По его словам, чем больше будет таких попыток, тем жёстче Россия ответит. Безопасность всей планеты зависит исключительно от благоразумия «той» стороны, пока она его не проявляет. На сегодняшний день поведение лидеров НАТО напоминает хаотический танец перед краем разверзнувшейся перед человечеством адской бездны, добавил зампред Совбеза.

Говоря о возможности бесконечного расширения НАТО, Медведев отметил, что альянс вовсю кипит после того, как блок бесцеремонно полез на Украину. При этом Россия с самого начала информировала НАТО, что вступление Украины в альянс по сути является объявлением войны, пусть и с отсрочкой, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита НАТО в Вашингтоне, заявил, что России нужно думать над ответными мерами для сдерживания альянса. Он добавил, что Москва видит решение НАТО по созданию логистических хабов в причерноморских городах и по открытию дополнительных точек в Европе. Фактически военная инфраструктура блока постоянно движется в сторону российских границ, обратил внимание представитель Кремля.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент Владимир Путин отмечал, что у РФ и альянса нет территориальных претензий друг к другу. По словам главы государства, возможный полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Президент также напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.