Москва, 17 июля, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Украину никогда не включат в состав НАТО, военный альянс пытается превратить страну в средство уничтожения России. Об этом в интервью aif.ru заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«И тогда, и сегодня ясно, что этому выморочному государству не стать членом альянса. У НАТО лишь один интерес — превратить Украину в средство уничтожения России», — конкретизировал он, говоря о высказывании генерального секретаря военного блока Йенса Столтенберга о перспективах присоединения Украины к НАТО.

Медведев напомнил, что генсек заявил о вероятности вступления Украины в Североатлантический альянс в 2034 году.

По словам зампреда Совбеза РФ, к этому времени своих постов лишатся руководители нынешних натовских стран, да и самой Украины, вполне вероятно, не будет.

При этом вступление России в НАТО могло произойти после распада СССР, поскольку страна проводила курс на сближение с Западом, но тогда шанс был упущен, отметил Медведев.

По его словам, былые иллюзии окончательно развеяли события в Югославии и бомбардировки Белграда в нарушение всех норм международного права. При этом, по мнению Медведева, Россию, как преемника Союза ССР, и в 1990-е не приняли бы в НАТО из-за страха, поскольку великая, хотя и ослабевшая держава, огромная, но непредсказуемая.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал официальный отказ Украины от членства в НАТО одним из обязательных условий, при выполнении которых станет возможным проведение переговоров о мирном урегулировании конфликта.

Вечером 10 июля пресс-служба НАТО опубликовала совместную декларацию участников саммита альянса в Вашингтоне. В ней был тезис о «необратимом пути» вступления Украины в блок. При этом в документе уточнялось, что пока НАТО не готово направить Киеву прямое приглашение, в том числе и из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу среди государств альянса.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 11 июля заявил, что России необходимо сделать всё, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО закончился её исчезновением. Он уточнил, что также российской стороне, по его мнению, нужно сделать всё для исчезновения альянса.