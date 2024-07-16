Москва, 16 июля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В России собирают судебную базу о зверствах ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя расстрел украинскими нацистами российского военнопленного.

Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать, сказал Песков.

Ранее в Сети появились снятые украинским формированием «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кадры с убийством российского военнослужащего, взятого в плен.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в подобных случаях нет места милосердию, гуманности и жалости к извергам. По его словам, к нацистам применимы только «тотальные казни».