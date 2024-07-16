Киев, 16 июля, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что регулярное давление Украины на западных союзников в вопросе разрешения наносить удары их оружием по территории России даёт плоды. Об этом сообщило Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы об использовании средств дальнего радиуса действия. Некоторые», — подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что считает «несправедливой ситуацию», при которой существует «точка, из которой вылетает ракета или бомба», ВСУ вычисляют место выстрела, но не могут нанести ответный удар.

По словам Зеленского, если Киев в конце концов не получит разрешение наносить удары по России, украинская армия «применит собственные разработки для ответа».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак остались «крайне разочарованы» после встречи с президентом США Джо Байденом на саммите НАТО в Вашингтоне. Причиной стал отказ главы Белого дома снять ограничения для ВСУ на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории.

До этого Зеленский неоднократно требовал снять ограничения на применение западного оружия, так как они якобы снижают эффективность украинских боевиков. В свою очередь, в США говорили о неизменности позиции Вашингтона относительно ударов вглубь российской территории.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 12 июля отмечал, что киевский режим уже использует дальнобойные ракеты НАТО для ударов по России. Он уточнил, что возможное увеличение дальности таких ударов приведёт к новому витку эскалации.