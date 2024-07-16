Москва, 16 июля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Проведение Игр дружбы перенесено на 2025 год, заявил 16 июля президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов.

Александр Кряжев/РИА Новости

Как передаёт RT, Агапитов на пресс-конференции отметил, что российские тяжелоатлеты рассматривали Игры дружбы как главный международный турнир года.

«Официально я знаю, что их перенесли на следующий год», — сказал глава федерации.

Как передавало ИА Регнум, в начале июня в СМИ появились сообщения о возможном переносе Игр дружбы на 2025 год. В публикациях уточнялось, что это не связано с внешним давлением и что для возможного переноса имеются другие причины, включая рекомендации Международной ассоциации дружбы.

Ранее предполагалось, что игры состоятся с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Соревнования планируется провести по 30 олимпийским и неолимпийским видам спорта. Ожидается, что на состязания прибудут около 10 тыс. спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов не принимать участия в Играх дружбы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала эти призывы МОК хамством.

В свою очередь глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька ранее в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил о намерении WADA, МОК и Евросоюза помешать проведению Игр дружбы в России.

8 июля бывший генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил, что покинул свой пост. Он уточнил, что решил сосредоточиться на международном аспекте этих соревнований.