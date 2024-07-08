Москва, 8 июля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин покинул свой пост, однако остался в проекте. Он рассказал об этом 8 июля.

Алексей Даничев/РИА Новости Алексей Сорокин

«Я действительно покидаю пост генерального директора, проект не покидаю», — процитировал его слова «Матч ТВ».

Сорокин уточнил, что решил сосредоточиться на международном аспекте этих соревнований, его решение поддержали все участники проекта.

Как передавало ИА Регнум, в начале июня в СМИ появились сообщения о возможном переносе российских Игр дружбы, которые запланированы на сентябрь 2024 года, на 2025 год. Уточнялось, что такая возможность не связана с каким-либо внешним давлением и для неё имеются другие причины, включая рекомендации Международной ассоциации дружбы (IFA).

Игры дружбы должны состояться с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В ходе них запланировано 30 олимпийских и неолимпийских видов спорта, как ожидается, на состязания прибудут около 10 тыс. спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет призвал иностранных спортсменов не принимать участия в Играх дружбы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала такие призывы хамством. Дипломат добавила, что, по её мнению, МОК от безысходности уже поддался русофобии.