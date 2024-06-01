Москва, 1 июня, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Есть высокая вероятность, что российские Игры дружбы, запланированные на сентябрь 2024 года, перенесут на 2025 год, сообщила 1 июня газета «Спорт-Экспресс».

Global Look Press

«Подобная инициатива обсуждается с высшим руководством Российской Федерации и в ближайшее время может получить поддержку», — говорится в сообщении.

По информации издания, это не связано с каким-либо внешним давлением, для этого есть другие причины, в том числе рекомендации Международной ассоциации дружбы (IFA). Газета напомнила, что порядок проведения Игр дружбы регламентируется соглашением между IFA и российским оргкомитетом.

Проведение Игр дружбы запланировано на период с 15 по 29 сентября. Соревнования должны пройти в Москве и Екатеринбурге. Программой соревнований предусмотрено 30 олимпийских и неолимпийских видов спорта, ожидается, что на игры прибудет порядка 10 тыс. спортсменов.

Международный олимпийский комитет призвал иностранных спортсменов не участвовать в Играх дружбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это хамством. Она отметила, что МОК уже поддался русофобии от безысходности.