Москва, 16 июля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс находится под сильным политическим влиянием бывшего президента Дональда Трампа. Такое мнение 16 июля корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Michael Conroy/AP/TASS Экс-президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Трамп объявил, что выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

Шариков отметил, что Джей Ди Вэнс — молодой политик с небольшим политическим опытом. В 2022 году он победил на выборах в штате Огайо, став сенатором, и опередив более опытного и возрастного кандидата, который ранее занимал должность члена палаты представителей от этого же штата.

«Трамп выбрал Вэнса, чтобы не рисковать с самостоятельным вице-президентом, как это было с Майклом Пенсом. Когда восемь лет назад Трамп выбрал Пенса, ему нужно было найти компромисс с Республиканской партией. Джей Ди Вэнс не успел связаться с различными лоббистскими группами и не участвовал в скандалах. В 2016 году он высказывался против Трампа, но позже стал убеждённым сторонником его политики. Вэнс находится под сильным влиянием Трампа. Его позиция по отношению к Украине будет формироваться под воздействием Трампа и его внешнеполитической команды», — отметил американист.

По его мнению, Трамп не даст Вэнсу очень много полномочий. В случае победы Трампа, Вэнс скорее всего будет выполнять декоративную и процедурную роль, уточнил эксперт.

Он также отметил, что не стоит доверять всему, что говорит Трамп перед выборами, поскольку кандидаты могут высказывать любые мнения, так как у них нет обязательств, полномочий и ответственности.

Как передавало ИА Регнум, Вэнсу 39 лет, ранее служил в Корпусе морской пехоты США, окончил Университет Огайо и престижный Йельский университет. В 2016 году опубликовал мемуары, ставшие бестселлером. Женат, трое детей.

Вэнс из тех политиков, кто выступает за прекращение помощи вооружениями Украине и скорейшее урегулирование конфликта. Считает, что Киев при любых мирных договоренностях будет вынужден пойти на территориальные уступки. Призывал палату представителей блокировать помощь ВСУ. Предлагал Белому дому усилить работу по соперничеству с Китаем, так как военный потенциал КНР будет превосходить американский через 20 лет.

Во время национального съезда 15 июля Республиканская партия официально выдвинула экс-главу Белого дома Дональда Трампа кандидатом в президенты США. При голосовании членов фракции Трамп получил одобрение от большинства однопартийцев. 18 июля ожидается его официальное согласие с выдвижением своей кандидатуры на пост президента США от республиканцев. Выборы намечены на 5 ноября. Ожидается, что одним из соперников Трампа станет действующий глава государства Джо Байден (Демократическая партия).

Американский миллиардер Илон Маск поддержал назначение сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии. Предприниматель назвал это решение удачным, одобрив предложенный экс-президентом Дональдом Трампом выбор. Бизнесмен также прокомментировал пост одного из пользователей соцсети, который устроил опрос о том, является ли назначение Вэнса удачей либо провалом. Маск ответил, что это, конечно, успех.