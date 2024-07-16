Новосибирск, 16 июля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Всемирные игры дружбы, которые должны были пройти в сентябре в Москве и Екатеринбурге, перенесены на 2025 год, заявил 16 июля президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов на пресс-конференции в Новосибирске.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Официально, я знаю, что эти игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как международные», — сообщил он.

В начале июня в СМИ появились сообщения о возможном переносе российских Игр дружбы, которые запланированы на сентябрь 2024 года, на 2025 год. Уточнялось, что такая возможность не связана с каким-либо внешним давлением и для неё имеются другие причины, включая рекомендации Международной ассоциации дружбы (IFA).

Позднее стало известно, что генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин покинул свой пост. Он уточнил, что решил сосредоточиться на международном аспекте этих соревнований, его решение поддержали все участники проекта.

Игры дружбы должны были состояться с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В ходе них запланированы соревнования по 30 олимпийским и неолимпийским видам спорта, как ожидается, на состязания прибудут около 10 тыс. спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет призвал иностранных спортсменов не принимать участия в Играх дружбы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала такие призывы хамством. Дипломат добавила, что, по её мнению, МОК от безысходности уже поддался русофобии.