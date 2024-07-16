Брюссель, 16 июля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Европейская комиссия в срочном порядке готовит предложение по кредиту Украине на сумму 50 миллиардов долларов США с погашением за счёт замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

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«Ещё одна тема обсуждения — это кредиты, которые должны быть предоставлены Украине. Речь идёт о 50 миллиардах долларов. Эти кредиты будут основаны на доходах от иммобилизованных российских активов. Комиссия продолжает работать над предложениями», — сказал он перед началом заседания Совета стран ЕС по экономике и финансам.

Соответствующее предложение будет обсуждаться на заседании стран «Большой семёрки» на уровне министров финансов на следующей неделе в Рио-де-Жанейро, добавил еврокомиссар. По его словам, возможность использовать данный резерв в качестве гарантий сохранится лишь до конца 2024 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США планируют предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счёт доходов от российских активов в случае продления санкций Евросоюзом на неопределённый срок.

21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

Европейский союз в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, страна располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер. Как отметила дипломат, все споры и претензии должны решать в судебном порядке на основе законов и правил, которые являются одинаковыми для всех.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.