Тверь, 16 июля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 июля в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей поблагодарил его за внимание к строительству трассы М-11, сообщила пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Владимир Путин

В работу по строительству дороги были вовлечены и главы регионов, через которые проходит магистраль, сказал глава государства.

«Вы точно были включены в эту работу, я это знаю, постоянно об этом говорили. Так что и Вам тоже спасибо за Ваше внимание к этому объекту и к результатам этой большой работы, очень важной для Тверской области», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, президент 16 июля дал старт движению на новом, последнем участке трассы М-11 Москва — Петербург. Был открыт Северный обход Твери. Путин приехал в регион за рулём автомобиля Lada Aura.

Глава государства отметил, что благодаря открытию обхода Твери добраться из Москвы в Петербург можно будет на час быстрее. 60-километровая автострада была введена в эксплуатацию с опережением срока почти на год.

Открывая новые участки дорог, Россия делает ещё один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, сказал Путин. Надёжные дороги — одно из ключевых условий динамичного роста экономики, они повышают инвестиционную привлекательность регионов, улучшают качество жизни людей и способствуют развитию внутреннего туризма, добавил президент.