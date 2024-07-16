Тверь, 16 июля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 июля дал старт движению на новом, последнем участке трассы М-11 Москва — Петербург.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

По его словам, дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час благодаря открытию северного обхода Твери. Путин подчеркнул, что 60-километровая автострада вводится в эксплуатацию с опережением срока почти на год.

Открывая новые участки дорог, отметил российский лидер, Россия делает ещё один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети. По его словам, надёжные дороги — одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики, они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, а также способствуют развитию внутреннего туризма.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сам уже проехал по новой дороге, но не за рулем. Он назвал Северный обход Твери шикарным.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля Владимир Путин приехал в Тверскую область на открытие последнего участка трассы М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, за рулём автомобиля Lada Aura.

Идею создать подобную магистраль глава государства поддержал еще в декабре 2003 года. Строительство Северного обхода Твери стартовало весной 2022 года. В декабре 2023 года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу — от села Медного до Бежецкого шоссе. Протяжённость этого участка 33,8 км.

Разрешенная скорость движения по участку в обход Твери — 130 км/ч. С завершением строительства обхода Твери на М-11 время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30 минут.