Тверь, 16 июля, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Открывая новые участки дорог, Россия делает ещё один шаг в укреплении логистики и новых транспортных средств, заявил 16 июля президент РФ Владимир Путин на открытии последнего участка трассы М-11.

Кадр из видео

«Сегодня в Самарской области, вот здесь, в Тверской, мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем ещё один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902310" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Открытие дорожных обходов

Как передавало ИА Регнум, 16 июля Владимир Путин приехал в Тверскую область на открытие последнего участка трассы М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, за рулём автомобиля Lada Aura.

Строительство проекта стартовало весной 2022 года, новый участок позволит запустить скоростное движение от Санкт-Петербурга до Казани. В декабре 2023 года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери — от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяжённость этого участка 33,8 км.