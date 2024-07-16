Путин назвал открытие трассы М-11 шагом к укреплению логистики
Тверь, 16 июля, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Открывая новые участки дорог, Россия делает ещё один шаг в укреплении логистики и новых транспортных средств, заявил 16 июля президент РФ Владимир Путин на открытии последнего участка трассы М-11.
«Сегодня в Самарской области, вот здесь, в Тверской, мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем ещё один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети», — сказал Путин.
Как передавало ИА Регнум, 16 июля Владимир Путин приехал в Тверскую область на открытие последнего участка трассы М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, за рулём автомобиля Lada Aura.
Строительство проекта стартовало весной 2022 года, новый участок позволит запустить скоростное движение от Санкт-Петербурга до Казани. В декабре 2023 года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери — от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяжённость этого участка 33,8 км.