Путин приехал на открытие участка трассы М-11 за рулём Lada Aura
Тверь, 16 июля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Москва — Петербург за рулём автомобиля Lada Aura чёрного цвета.
На кадрах пресс-службы Кремля видно, что Путин подъезжает к месту проведения церемонии, а затем выходит с водительского места новинки отечественного автопрома. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава РФ сам проедет по новому участку автомагистрали за рулём автотранспорта.
Lada Aura — автомобиль российского производства, серийный выпуск которого начнётся осенью 2024 года. Внешне он отличается от другой модели АвтоВАЗа, Lada Vesta, удлинённой задней дверью и несколько изменённой формой заднего бампера.
Ранее Министерство финансов России оформило заказ на автомобили Lada Aura, рассказал журналистам министр Антон Силуанов.
Как сообщало ИА Регнум, 16 июля президент России приехал в Тверскую область на открытие последнего участка трассы М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.
Во время выступления на мероприятии он подчеркнул, что 60-километровая автострада вводится в эксплуатацию с опережением срока почти на год. Он также отметил, что благодаря открытию Северного обхода Твери дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее примерно на час.