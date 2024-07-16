Тверь, 16 июля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Москва — Петербург за рулём автомобиля Lada Aura чёрного цвета.

Кадр из видео

На кадрах пресс-службы Кремля видно, что Путин подъезжает к месту проведения церемонии, а затем выходит с водительского места новинки отечественного автопрома. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава РФ сам проедет по новому участку автомагистрали за рулём автотранспорта.

Lada Aura — автомобиль российского производства, серийный выпуск которого начнётся осенью 2024 года. Внешне он отличается от другой модели АвтоВАЗа, Lada Vesta, удлинённой задней дверью и несколько изменённой формой заднего бампера.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902319" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент приехал на мероприятие за рулём Лады Аура

Ранее Министерство финансов России оформило заказ на автомобили Lada Aura, рассказал журналистам министр Антон Силуанов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля президент России приехал в Тверскую область на открытие последнего участка трассы М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

Во время выступления на мероприятии он подчеркнул, что 60-километровая автострада вводится в эксплуатацию с опережением срока почти на год. Он также отметил, что благодаря открытию Северного обхода Твери дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее примерно на час.