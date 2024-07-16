Тверь, 16 июля, 2024, 10:59 — ИА Регнум. В Кремле знакомы с планами Саудовской Аравии продать обязательства ЕС в случае изъятия российских активов, заявил 16 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он подчеркнул, что Россия давно указывала на то, что незаконные попытки ограбить РФ приведут к огромному ущербу международной финансовой системы и заставят многие страны задуматься о судьбе их собственных средств.

По информации источника агентства Bloomberg, министерство финансов Саудовской Аравии выразило несогласие с инициативой G7 о конфискации российских активов, которую Запад рассчитывает реализовать в рамках поддержки Украины. Уточняется, что на прямом аресте замороженных суверенных российских активов настаивали США и Великобритания, в то время как ряд стран Европейского союза не согласились с этой идеей, поскольку подобные меры могут привести к последствиям, противоречащим их экономическим интересам.

В июле лидеры стран «Большой семёрки» достигли соглашения о выделении Украине 50 млрд долларов до конца года за счёт прибыли от замороженных российских активов. Отмечалось, что в качестве инициатора этого соглашения выступили Соединённые Штаты.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что, пригрозив G7 продажей европейских бондов в случае конфискации активов России, Саудовская Аравия выступила против глобального произвола. По его словам, в этом случае шаг саудовцев может вызвать «эффект домино» со стороны других государств незападного мира.