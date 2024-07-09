Эр-Рияд, 9 июля, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Саудовская Аравия пригрозила «Большой семёрке» (G7) продажей части европейских долговых бумаг в случае, если объединение примет решение о конфискации замороженных суверенных активов РФ. Об этом во вторник, 9 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Саудовская Аравия

«В начале года Саудовская Аравия в частном порядке намекнула, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если G7 примет решение об аресте замороженных активов России почти на 300 миллиардов долларов», — говорится в материале.

По информации источника, министерство финансов Саудовской Аравии выразило несогласие с инициативой G7 о конфискации российских активов, которую Запад рассчитывает реализовать в рамках поддержки Украины. Уточняется, что на прямом аресте замороженных суверенных российских активов настаивали Соединённые Штаты и Великобритания, в то время как ряд стран Европейского союза не согласились с этой идеей, поскольку подобные меры могут привести к последствиям, противоречащим их экономическим интересам.

Как отмечает Bloomberg, прямых угроз со стороны Эр-Рияда не поступало, отношения между Саудовской Аравией и G7 основаны на взаимном уважении и готовности обсуждать вопросы, способствующие повышению устойчивости международной финансовой системы.

Ранее глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей предупредил, что международная валютная система рискует оказаться в опасности из-за решения западных стран использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Украине, и указал на отсутствие достаточной правовой основы для подобных действий.

Как передавало ИА Регнум, в июле лидеры стран «Большой семёрки» достигли соглашения о выделении Украине 50 миллиардов долларов до конца года за счёт прибыли от замороженных российских активов. Отмечалось, что в качестве инициатора этого соглашения выступили Соединённые Штаты.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчёркивала, что Москва примет серьёзные ответные меры в случае, если Евросоюз решится на изъятие российских активов. Также она призвала решать претензии через суд на основе существующих законов и правил. Как отмечал министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, изъятие российских активов приведёт к непредсказуемым финансовым и юридическим последствиям для стран Евросоюза.