Эр-Рияд выступил против произвола в отношении активов России, заявил Пушков
Пушков назвал серьёзной угрозой «намёк» Эр-Рияда странам G7 по поводу активов РФ
Москва, 10 июля, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Эр-Рияд, пригрозив «Большой семёрке» продажей европейских бондов в случае конфискации активов России, выступил против глобального произвола. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
«Саудовская Аравия только что призвала G7 отказаться от изъятия 300 млрд долларов замороженных российских резервов. В противном случае Эр-Риад пригрозил избавиться от всех ценных бумаг из стран ЕС», ― написал Пушков в Telegram-канале.
По его словам, это серьёзная угроза.
«В этом случае (продажи. — Прим. ред.) шаг саудовцев может вызвать «эффект домино» со стороны других государств незападного мира. Ведущая страна Глобального Юга — против глобального произвола», — добавил сенатор.
Как сообщало ИА Регнум, по информации источника агентства Bloomberg, Саудовская Аравия пригрозила «Большой семёрке» (G7) продажей части европейских долговых бумаг в случае, если объединение примет решение о конфискации замороженных суверенных активов России почти на 300 млрд долларов.
Собеседник издания сообщил, что минфин королевства выразил несогласие с инициативой G7 о конфискации российских активов, которую Запад рассчитывает реализовать в рамках поддержки Украины. При этом, как отметил Bloomberg, прямых угроз со стороны Эр-Рияда не поступало, отношения между Саудовской Аравией и G7 основаны на взаимном уважении и готовности обсуждать вопросы, способствующие повышению устойчивости международной финансовой системы.
В июле лидеры стран «Большой семёрки» достигли соглашения о выделении Украине 50 млрд долларов до конца года за счёт прибыли от замороженных российских активов. Отмечалось, что в качестве инициатора этого соглашения выступили США.
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей предупредил, что международная валютная система рискует оказаться в опасности из-за решения западных стран использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Украине, и указал на отсутствие достаточной правовой основы для подобных действий.
Как отметил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, изъятие российских активов приведёт к непредсказуемым финансовым и юридическим последствиям для стран Евросоюза.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчёркивала, что Москва примет серьёзные ответные меры в случае, если Евросоюз решится на изъятие российских активов. Также она призвала решать претензии через суд на основе существующих законов и правил.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 27 июня заявил, что при определённых условиях хищение Западом российских госактивов может быть квалифицировано как агрессия.