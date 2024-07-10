Москва, 10 июля, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Эр-Рияд, пригрозив «Большой семёрке» продажей европейских бондов в случае конфискации активов России, выступил против глобального произвола. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Саудовская Аравия только что призвала G7 отказаться от изъятия 300 млрд долларов замороженных российских резервов. В противном случае Эр-Риад пригрозил избавиться от всех ценных бумаг из стран ЕС», ― написал Пушков в Telegram-канале.

По его словам, это серьёзная угроза.

«В этом случае (продажи. — Прим. ред.) шаг саудовцев может вызвать «эффект домино» со стороны других государств незападного мира. Ведущая страна Глобального Юга — против глобального произвола», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, по информации источника агентства Bloomberg, Саудовская Аравия пригрозила «Большой семёрке» (G7) продажей части европейских долговых бумаг в случае, если объединение примет решение о конфискации замороженных суверенных активов России почти на 300 млрд долларов.

Собеседник издания сообщил, что минфин королевства выразил несогласие с инициативой G7 о конфискации российских активов, которую Запад рассчитывает реализовать в рамках поддержки Украины. При этом, как отметил Bloomberg, прямых угроз со стороны Эр-Рияда не поступало, отношения между Саудовской Аравией и G7 основаны на взаимном уважении и готовности обсуждать вопросы, способствующие повышению устойчивости международной финансовой системы.

В июле лидеры стран «Большой семёрки» достигли соглашения о выделении Украине 50 млрд долларов до конца года за счёт прибыли от замороженных российских активов. Отмечалось, что в качестве инициатора этого соглашения выступили США.

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей предупредил, что международная валютная система рискует оказаться в опасности из-за решения западных стран использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Украине, и указал на отсутствие достаточной правовой основы для подобных действий.

Как отметил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, изъятие российских активов приведёт к непредсказуемым финансовым и юридическим последствиям для стран Евросоюза.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчёркивала, что Москва примет серьёзные ответные меры в случае, если Евросоюз решится на изъятие российских активов. Также она призвала решать претензии через суд на основе существующих законов и правил.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 27 июня заявил, что при определённых условиях хищение Западом российских госактивов может быть квалифицировано как агрессия.