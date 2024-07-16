Нью-Дели, 16 июля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. МИД Индии вызвал посла Украины в связи с заявлениями главы киевского режима Владимира Зеленского о визите индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщает индийская газета Economic Times со ссылкой на источники.

TASS /AP Photo/Efrem Lukatsky Владимир Зеленский

Издание уточнило, что в понедельник, 15 июля, Министерство иностранных дел вызвало к себе украинского посла. Это решение МИД Индии может указывать на недовольство комментариями Зеленского в адрес премьер-министра государства, полагают журналисты.

Оно также добавило, что на фоне произошедшего инцидента Индия отложила заседание совместной рабочей группы по культуре с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал встречу премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным, назвав её «большим разочарованием» и «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

Ранее премьер-министр Индии посетил Россию с официальным визитом, где провёл переговоры с лидером российского государства и обсудил актуальные вопросы международной повестки.