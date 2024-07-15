Астана, 15 июля, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Власти Казахстана намерены инициировать запрет на ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобилей, произведённых семь и более лет назад, заявил 15 июля директор департамента интеграции и международного сотрудничества министерства промышленности страны Адилбек Бектибаев.

Илья Наймушин/РИА Новости

Рабочая группа ведомства ранее предложила ввести такие ограничения на территории самого Казахстана, рассказал Бектибаев в ходе публичных слушаний в Астане.

«Мы рады бы это сделать, и, соответственно, мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии для внесения таких изменений в техрегламент. Если все пять стран (другие члены ЕАЭС. — Прим. ред.) нас поддержат единогласно, то в целом на территорию союза не будут ввозиться такие транспортные средства», — сказал глава департамента.

Завозить подобные транспортные средства не для личного пользования на территорию Казахстана будет запрещено, ведомство внесёт необходимые правки в нормативные акты, добавил Бектибаев.

Как передавало ИА Регнум, правительство РФ ранее предложило странам — членам ЕАЭС принять меры для исключения притока иномарок, растаможенных по льготным схемам к 1 апреля 2024 года, посредством ужесточения контроля за корректностью начисления таможенных платежей.

Параллельный импорт автомобилей (ввоз машин в страну юридическими лицами без получения на это согласия правообладателя марки) был разрешён в России в 2022 году по решению правительства РФ. Меру вводили в ответ на западные санкции, которые в том числе затронули автомобильные компании, работавшие в России ранее.

8 мая в Кремле прошёл юбилейный саммит ЕАЭС. Президент России Владимир Путин назвал союз одним из центров будущего многополярного мира, отметил его роль в обеспечении стабильного экономического развития Евразийского региона и добавил, что ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли.