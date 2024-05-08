Москва, 8 мая, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Лидеры ЕАЭС приняли решения по дальнейшему углублению интеграционного сотрудничества, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе 8 мая.

Kremlin.ru

Российский лидер отметил, что благодаря снятию барьеров обеспечена высокая степень свободы перемещения товаров внутри содружества.

«Хотел бы проинформировать всех, кто присоединился к нашей работе, что только что мы провели заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, обменялись мнениями по актуальным темам деятельности нашего объединения, приняли решения, касающиеся дальнейшего углубления интеграционного сотрудничества», — сказал Путин.

Вместе с тем российский лидер добавил, что ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, санкций, а также «демонтажа многих базовых устоев» международной торговли.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания совета в узком формате Путин отметил, что за 10 лет совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн. По его словам, положительная макроэкономическая динамика ЕАЭС сохраняется и в 2024 году. Также Путин назвал ЕАЭС одним из центров будущего многополярного мира.

Юбилейный саммит ЕАЭС начался 8 мая в Кремле с заседания в узком формате. Председательство в союзе с 1 января 2024 года перешло от России к Армении, поэтому нынешнее заседание проходит под председательством армянского премьера Никола Пашиняна.

Встреча приурочена к 10-летию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Ожидается, что лидеры рассмотрят результаты деятельности организации за 10 лет, обсудят становление ЕАЭС как авторитетного и эффективного международного объединения. Также они обменяются мнениями о дальнейшем углублении интеграционных процессов.

Перед саммитом российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры «на ногах».