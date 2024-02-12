Москва, 12 февраля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Кабинет министров Российской Федерации предложил государствам — членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принять комплексе мер, которые исключат приток иномарок, растаможенных по льготным схемам к 1 апреля 2024 года, следует из предварительного текста поручения.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно документу, государствам — участникам ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) предлагается ужесточить контроль за корректностью начисления таможенных платежей при импорте автомобилей, ввозимых через страны Союза.

«В целях обеспечения эффективного применения мер таможенного контроля правильности и полноты исчисления таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, подлежащих уплате в отношении ввозимых товаров в соответствии с положениями права Евразийского экономического союза, предлагается обеспечить создание и применение единой системы управления рисками, предусмотрев в том числе разработку необходимых нормативных правовых актов», — следует из документа.

Сейчас, до вступления в силу изменений, ввозить автомобиль в Россию из другой страны ЕАЭС можно без таможенной очистки, пояснили эксперты. Однако во всех странах Союза действуют как единые для всего ЕАЭС схемы «растаможки» автомобилей, так и собственные, для внутреннего пользования.

Аналитики привели в пример схему «растаможки» популярного в России электромобиля Zeekr 001. При его ввозе в средней комплектации, который в Китае стоит 44 тыс. долларов (около 4 млн рублей), совокупный таможенный платеж составляет 2,6 млн рублей: сумма включает НДС, акциз, пошлину, утилизационный сбор, таможенное оформление. Но в Киргизии нет НДС, акциза и ряда других платежей на электромобили, а пошлина составляет 15% от цены, что позволяет сэкономить до 2 млн рублей, уточнили специалисты. Поэтому Zeekr 001 в России стоит от 5,5 млн рублей, хотя при официальной процедуре его цена вряд ли была бы ниже 7–8 млн рублей, пояснили эксперты.

Параллельный импорт автомобилей был разрешён в России в 2022 году по решению правительства РФ. Это ввоз машин в страну юридическими лицами без получения на это согласия правообладателя марки (владельца бренда). Такую меру кабмин страны ввёл в ответ на западные санкции, которые в том числе затронули автомобильные компании, работавшие в России ранее.

Как сообщало ИА Регнум, ЕС и США начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции (СВО). К ним присоединились и власти Канады. Они включили в списки «запрещённых» 27 финансовых институтов РФ и пять крупных российских компаний. Среди них Сбербанк, ВТБ, РЖД, «Газпром» и «Транснефть». Кроме того, ограничения коснулись 31 человека, из числа ближайшего окружения президента России Владимира Путина и его близких.

Почти за два года с начала СВО Евросоюз ввёл 12 пакетов санкций против России и её граждан. При этом экономика РФ не только выстояла, но и показала значительный рост. Это как удивило, так и расстроило страны коллективного Запада. По оценкам МВФ, в 2023 году российская экономика превзошла по росту и США, и Европу.