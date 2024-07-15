Украинские спецслужбы, намеревавшиеся совершить угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3, хотели, чтобы российский лётчик принудительно катапультировал членов экипажа во время полёта. Таким «гуманным» способом предлагалось устранить коллектив, то есть фактически убить, — указал офицер. Обсуждением этого известия, обнародованного в эфире телеканала «Россия 1», ознаменован новый, 873-й день специальной военной операции (СВО).

Alex Beltyukov Ту-22М3

СБУ намеревалась завербовать российского пилота, склонив его к перелёту и посадке самолёта на украинской территории в обмен на денежное вознаграждение.

По словам российского лётчика, после того, как представитель спецслужб киевского режима вышел на него через мессенджер Telegram, он сразу сообщил обо всём командованию. Подчёркивается, что спецслужбы Украины собирались угнать именно дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия.

Тем временем в Херсонской области десантниками группировки войск «Днепр» развернута скорая пожарная помощь с комплексом КСП-10, способная за 20 секунд потушить пожар площадью 50 квадратных метров. Техника работает, в том числе, в полевых условиях и может справиться с огнём, намеренно спровоцированным артиллерийским обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В разговоре с «РИА Новости» начальник службы пожарной безопасности бригады МТО ВДВ группировки войск «Днепр» с позывным Гефест сообщил, что полевая «скорая пожарная» состоит из бронированного автомобиля КАМАЗ и комплекса пожаротушения КСП-10, и что на задании «скорую» сопровождает специально подготовленная антидроновая мобильная группа.

Накануне, 14 июля, российские военные освободили от ВСУ посёлок Урожайное в ДНР. Теперь там проводятся зачистка и разминирование, информировало ранее Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.