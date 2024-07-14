Москва, 14 июля, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Украинские военные не имеют возможности сбивать авиабомбы с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot или зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard. Об этом журналистам заявил лётчик Воздушно-космических сил (ВКС) России, управляющий истребителем-бомбардировщиком Су-34.

ИА Регнум ФАБ-3000

«На данную минуту противник не умеет сбивать наши бомбы никакие», — сказала военнослужащий в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, такие авиационные снаряды вызывают у ВСУ чувство ужаса. Лётчик также уточнил, что расчётная точность бомбы ФАБ-3000 составляет десять метров.

Кроме того, он отметил, что масса тротила, которым начиняется этот вид снарядов, составляет 1400 кг. Боец добавил, что указанная особенность ФАБ-3000 оставляет всех конкурентов позади.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня появилась информация о том, что российские военные поразили с помощью авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК пункт управления украинской армии в районе населённого пункта Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР. В результате удара противник потерял до 60 военных и несколько единиц военной техники. Этот объект контролировала 41-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

14 июля Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись с кадрами поражения пункта временной дислокации украинских войск авиабомбой ФАБ-3000. Снаряд запускался с истребителя Су-34.