Москва, 30 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Российские военные поразили с помощью авиабомбы ФАБ-3000 с управляемым модулем пункт управления ВСУ в районе населённого пункта Новгородское (Нью-Йорк) в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики, передал 30 июня Telegram-канал «Военный обозреватель».

ИА Регнум

«Мощнейшая фугасная авиабомба ФАБ-3000, оснащённая универсальным модулем планирования и коррекции, полностью уничтожила пункт временного размещения украинских формирований в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что удар нанесли по командному пункту батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Потери украинской армии составили до 60 военных и несколько единиц военной техники.

По данным канала, подразделения ВСУ должны были выдвинуться для подкрепления на сложные участки фронта.

Посёлок городского типа Нью-Йорк решением Рады получил своё название в 2021 году.

Министерство обороны России не подтверждало применение ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня российская авиация успешно применила авиационные бомбы ФАБ-3000-М54 по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации. Впервые о том, что ВКС России начали применять в зоне СВО корректируемые трёхтонные авиабомбы, стало известно 20 июня. Тогда источник в силовых структурах сообщил, что удар нанесли по пункту временной дислокации украинских военных в Липцах (Харьковская область).

Российские бойцы 24 июня применили сверхтяжёлую авиабомбу ФАБ-3000 по расположению ВСУ в зоне спецоперации. В Сети 23 июня появились кадры удара четырьмя авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления ВСУ на херсонском направлении.

Немецкое издание Focus отметило, что российские авиабомбы ФАБ-3000 могут нанести огромный ущерб большой по площади территории.

Американский журнал Military Watch Magazine в конце апреля написал, что авиабомбы с управляемым модулем ввергают украинских военных в ужас. Как отметило издание, ФАБ играют решающую роль в завоевании превосходства на фронте.