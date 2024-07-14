Москва, 14 июля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Север» Вооружённых сил России поразили живую силу и технику ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Об этом 14 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Поражена живая сила и техника 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Мирополье, Константиновка Сумской области, Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица Харьковской области», — сказал он.

Генерал добавил, что на этом направлении российские военные отразили атаку двух штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

Он отметил, что ВСУ потеряли за сутки на указанном направлении до 150 военных, пять пикапов, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и шесть 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Как передавало ИА Регнум, за неделю с 6 по 12 июля совокупные потери ВСУ составили в общей сложности 14 тыс. бойцов на всех направлениях. Подразделения российской группировки войск «Центр» в течение недели освободили Сокол, Чигари, Яснобродовку и Восход в ДНР.

Также российские бойцы отразили 38 контратак украинских штурмовиков и нанесли удары по позициям четырёх соединений ВСУ. Кроме того, ВС РФ уничтожили девять пусковых установок ВСУ с радарами: три пусковые установки c радаром зенитного ракетного комплекса HAWK и две — с радаром ЗРК Patriot американского производства, а также четыре пусковые установки c радаром ЗРК С-300ПС.

Кроме того, уничтожены семь M142 HIMARS производства США вместе с обслуживавшими их иностранными операторами. Установки были подготовлены для нанесения ударов по территории Крыма.