Девятимесячный ребёнок пострадал при обстреле ВСУ белгородского посёлка
Трое взрослых и 9-месячный ребёнок пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области
Белгород, 14 июля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины из реактивных систем залпового огня обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района. Об этом 14 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, ранены четыре мирных жителя, в том числе девятимесячный ребёнок.
«Две женщины и мужчина доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу № 2 города Белгорода. У всех троих минно-взрывные травмы и баротравмы», ― уточнил глава региона в Telegram-канале.
Гладков добавил, что бригада скорой помощи доставила ребёнка в детскую областную клиническую больницу. Его состояние медики оценили как средней степени тяжести. Предварительно, у мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
Также в результате обстрела со стороны украинских военных повреждения получили 17 частных домов. В строениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады, надворные постройки и заборы. Один дом разрушен, у другого дома разрушена одна из стен. Ещё в трёх многоквартирных домах повреждено остекление. Также выбиты окна в здании промышленного предприятия.
Как сообщал ИА Регнум, вечером 13 июля в Белгородской области российские военные сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии. Как уточнили в Минобороны, дрон нейтрализовали силы противовоздушной обороны (ПВО). Цель перехватили примерно в 23:05 мск.
В результате обстрела украинской армией города Шебекино 13 июля ранения получили восемь человек. Госпитализировали четырёх мирных жителей. Также пострадали несколько домов и автомобилей. Одна из машин загорелась после того, как в неё попал снаряд.