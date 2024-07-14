Белгород, 14 июля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины из реактивных систем залпового огня обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района. Об этом 14 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Администрация Белгородской области

По предварительной информации, ранены четыре мирных жителя, в том числе девятимесячный ребёнок.

«Две женщины и мужчина доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу № 2 города Белгорода. У всех троих минно-взрывные травмы и баротравмы», ― уточнил глава региона в Telegram-канале.

Гладков добавил, что бригада скорой помощи доставила ребёнка в детскую областную клиническую больницу. Его состояние медики оценили как средней степени тяжести. Предварительно, у мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Также в результате обстрела со стороны украинских военных повреждения получили 17 частных домов. В строениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады, надворные постройки и заборы. Один дом разрушен, у другого дома разрушена одна из стен. Ещё в трёх многоквартирных домах повреждено остекление. Также выбиты окна в здании промышленного предприятия.

Как сообщал ИА Регнум, вечером 13 июля в Белгородской области российские военные сбили беспилотный летательный аппарат украинской армии. Как уточнили в Минобороны, дрон нейтрализовали силы противовоздушной обороны (ПВО). Цель перехватили примерно в 23:05 мск.

В результате обстрела украинской армией города Шебекино 13 июля ранения получили восемь человек. Госпитализировали четырёх мирных жителей. Также пострадали несколько домов и автомобилей. Одна из машин загорелась после того, как в неё попал снаряд.