Шебекино, Белгородская область, 13 июля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Восемь человек получили ранения в результате обстрела украинской армией города Шебекино, сообщил 13 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Елизавета Демидова/ТАСС

«По предварительной информации, ранены восемь мирных жителей», — сообщил Гладков.

Как отметил губернатор, госпитализировали четырёх мирных жителей. В больницу попали две женщины: одна — с осколочным ранением плеча и живота, вторая — с осколочными ранениями ног, шеи и непроникающим ранением грудной клетки и брюшной стенки.

Также госпитализировали двух мужчин — с осколочным ранением правого предплечья и с открытой черепно-мозговой травмой. Состояние мужчины с травмой головы врачи оценили как тяжёлое.

Ещё одна женщина с касательным осколочным ранением правой голени отказалась лечь в больницу, ей оказали помощь врачи скорой помощи. Кроме того, трое пострадавших с осколочными ранениями рук и ног также будут лечиться амбулаторно.

Гладков уточнил, что в результате атаки ВСУ пострадало несколько домов и автомобилей. Одна из машин загорелась после того, как в неё попал снаряд. Кроме того, у одного из шебекинских социальных объектов и двух коммерческих повреждены кровли, фасады и остекления.

Губернатор подчеркнул, что украинская армия интенсивно атакует Шебекино третьи сутки подряд.

Как сообщало ИА Регнум, утром в Шебекинском городском округе в результате обстрела со стороны украинской армии получил ранение мирный житель. Как сообщил Гладков, в посёлке Красное мужчина получил осколочное ранение при сбросе боеприпаса ВСУ, его госпитализировали в областную клиническую больницу.

Накануне в Шебекино погиб при выполнении служебного долга начальник управления оперативного реагирования Александр Маслиенко. Силовик погиб, когда помогал жителям села Муром во время атаки украинской армии.