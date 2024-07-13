Москва, 14 июля, 2024, 00:06 — ИА Регнум. В Белгородской области российские военные вечером 13 июля сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

Дрон нейтрализовали силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметило Минобороны в своём Telegram-канале.

Ведомство уточнило, что цель перехватили примерно в 23:05 по московскому времени (совпадает с местным).

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 12 на 13 июля Вооружённые силы России обезвредили в трёх регионах страны по меньшей мере четыре беспилотника ВСУ. Два дрона они смогли обезвредить в Ростовской области. Ещё по одному БПЛА военные сбили в Курской и Белгородской областях.

При этом глава Ростовской области Василий Голубев написал, что из-за удара беспилотника украинской армии произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе региона. Пожару присвоили третий ранг сложности.