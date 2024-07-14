Одесса, Украина, 14 июля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. На пляже в Одессе песни бывшего вокалиста поп-группы «Ласковый май», певца Юрия Шатунова стали причиной скандала. Об этом сообщило издания «Страна. ua».

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Языковой скандал на одесском пляже: женщины поругались из-за песен Юры Шатунова», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Одной из отдыхающих не понравилась музыка, и она потребовала её выключить. Женщины едва не подрались. При этом другие люди начали возражать, отмечая, что прослушивание подобной музыки не запрещено.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в школе №81 в Киеве сверстники избили 13-летнего ученика за то, что он якобы смотрел мультфильмы на русском языке. Мать пострадавшего школьника написала в социальных сетях, что его сильно ударили в пах. Также женщина сообщила, что медики прооперировали её сына. Ребёнок не рассказывал про травму десять дней, потому что его запугал помощник учителя, но мать сама заметила у него гематомы.

В библиотеке украинского города Тернополя отказались выдавать книги семилетнему мальчику — переселенцу из Харькова, аргументируя это тем, что он может написать в них «Слава России». После длительной беседы о недопустимости дискриминации директор библиотеки согласилась выдавать мальчику книги на общих основаниях. Но когда их вернули обратно, директор снова начала рассказывать «о переселенцах, которым нельзя доверять», и пригрозила вызвать полицию.

Во Львове в ноябре прошлого года продавец на рынке отказалась обслуживать женщину из-за того, что та говорила на русском языке.

В Одессе 16 июня националисты нашли организатора тренинга, на котором ведущий использовал русский язык, и заставили его просить прощения. Мужчина извинился за то, что тренинг проводили на русском языке и не стали говорить на украинском по требованию одной из участниц. Он отметил, что понимает необходимость полностью перейти на государственный язык, и уточнил, что следующие мероприятия будет проводить только на украинском.

25 апреля 2019 года Верховная рада приняла исторический для Украины закон о защите украинского языка. В документе указано, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Сейчас в стране проводится политика, направленная на полное выдавливание русского языка из употребления.