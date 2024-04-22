Киев, 22 апреля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. В Киеве в школе №81 сверстники избили 13-летнего ученика за то, что он якобы смотрел мультфильмы на русском языке. Об этом сообщает «Страна. ua».

Global Look Press/imago stock&people

«В комментариях пишут, что ребёнка избили из-за того, что им показалось, что мальчик смотрел мультик на русском языке», — говорится в публикации.

В материале уточняется, что мама пострадавшего школьника написала в социальных сетях, что его сильно ударили в пах. Также женщина сообщила, что медики прооперировали её сына.

Кроме того, издание пишет, что ребёнок не рассказывал про травму десять дней, потому что его запугал помощник учителя, но мать сама заметила у него гематомы.

Сообщается, что ранее школьник уже подвергался насилию со стороны старшеклассника.

Как передавало ИА Регнум, ранее уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя возмутили русские названия детских садов.

Он пояснил, что поступили многочисленные жалобы на названия дошкольных учреждений, которые являются русскоязычными, не соответствующими нормам государственного языка.

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в январе возмутилась тем, что часто слышит русскую речь во Львове. По её мнению, не может быть украинцев, говорящих на русском языке.