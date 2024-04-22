Тернополь, Украина, 22 апреля, 2024, 18:38 — ИА Регнум. В библиотеке украинского города Тернополь отказались выдавать книги семилетнему мальчику-переселенцу из Харькова, аргументируя это тем, что он может написать в них «Слава России», пишет 22 апреля украинское издание «Страна. ua».

Известия/Александр Казаков

По словам мамы мальчика, семья переехала в Тернополь вскоре после начала СВО. Два года мальчик ходил в городскую библиотеку возле школы, перечитал там много книг, никаких нареканий не имел, однако получил отказ в обслуживании в более крупной областной библиотеке.

«Тут мы узнали, что ребёнок в Тернополе «не свой», а какие могут быть книги для не своих? За 2 выбранные книги (старенькие и в позорном состоянии) на абонементе нам выставили счет в 600 грн. Такой, типа, залог, потому что доверия к нам нет. Мы искренне удивились. На что услышали вот это всё о «можете написать «Слава России», «такие, как вы, уже много книг у нас потянули». Но какие мы? Официально зарегистрированы в городе, работаем, учимся — ребёнок в местной школе, имеет отличные успехи», — написала мама школьника в соцсетях.

После длительной беседы о недопустимости дискриминации директор библиотеки согласилась выдавать мальчику книги на общих основаниях. Но когда их вернули обратно, директор снова начала рассказывать «о переселенцах, которым нельзя доверять», и пригрозила вызвать полицию.

По данным «Страна. ua», представители секретариата уполномоченного по правам человека уже посетили библиотеку и заявили, что поведение руководства имеет признаки дискриминации.

Как передавало ИА Регнум, ранее языковой омбудсмен Украины возмутился из-за русских названий детских садов. В частности, уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что поступили многочисленные жалобы на названия дошкольных учреждений, которые являются русскоязычными, не соответствующими нормам государственного языка, а некоторые — просто здравому смыслу.

Креминь сообщил, что его служба провела выборочную экспертизу названий детских садов. Среди них выявили такие наименования, как «Ивушка», «Ладоньки», «Карандашкино», «Солнышко», «Кузнечик», «Василёк», «Тополёк», «Зоренька», «Черёмушки», «Рома+Машка» и другие.

Также в ходе проверки выявили детсады Britanika kids, Speak English, Greenrice kids. Омбудсмен не уточнил, считает ли он недопустимыми названия на английском языке.