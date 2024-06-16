Одесса, Украина, 16 июня, 2024, 19:19 — ИА Регнум. В Одессе националисты нашли организатора тренинга, на котором ведущий использовал русский язык, и заставили его просить прощения, сообщило издание «Украина. ру».

Кадр из видео

На опубликованном видео рядом с организатором сидит крупный бородатый мужчина, который заявляет, что все, кто не хочет потом так же извиняться на камеру, должны использовать исключительно украинский язык.

Сам организатор на записи попросил прощения за то, что тренинг проводили на русском языке и не стали говорить на украинском по требованию одной из участниц. Он отметил, что понимает необходимость полностью перейти на государственный язык, и уточнил, что следующие мероприятия будет проводить только на украинском.

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В издании отметили, что на самом тренинге решение ведущего общаться на русском зал принял аплодисментами. Недовольство высказала лишь одна участница.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня в Одессе участниц бизнес-мероприятия выгнали из зала за требование говорить на украинском языке. По информации украинских СМИ, несколько участников стали перебивать спикера, который говорил на русском, и требовать, чтобы он перешёл на украинский. Выступающий отказался, заявив «давайте без этого», и добавил, что ему удобнее говорить на русском. После этого тех, кто требовал перейти на украинский язык, вывели из зала.

В октябре 2023 года в Киеве две женщины устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Пассажирки потребовали от таксиста говорить на «государственном языке», после чего тот предложил им покинуть машину.