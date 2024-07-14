Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Стрельба на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания велась с крыши соседнего здания, заявил журналистам один из очевидцев произошедшего.

Иван Шилов ИА REGNUM Винтовка

Мужчина рассказал, что очевидцы заметили парня с оружием, который находился наверху.

«Мы увидели парня, который полз по крыше здания рядом с нами. У него была винтовка…», — отметил свидетель, слова которого привёл телеканал BBC.