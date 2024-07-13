Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Один человек, предположительно, погиб при стрельбе на митинге президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания, сообщил 13 июля телеканал WTAE.

Ранее стало известно, что во время речи политика в городе Батлере, где проходил предвыбороный митинг его сторонников, произошла стрельба. Трамп прервал речь, и к нему побежали охранники, которые вывели его со сцены. У него из уха текла кровь.

Позже республиканец заявил, что он «порядке», а пресс-секретарь экс-президента рассказал, что политик находится на медицинском обследовании.

Также появились в Сети начали распространять фрагмент видеозаписи с моментом стрельбы.