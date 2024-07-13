Москва, 13 июля, 2024, 08:42 — ИА Регнум. За ночь российские силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских дрона самолётного типа на территории трёх регионов, сообщили 13 июля в Министерстве обороны России.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

Два беспилотника ВСУ дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области. Кроме того, сбито по одному дрону в Курской и Белгородской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в Telegram об атаке украинских БПЛА на регион, в результате которой произошёл пожар на нефтебазе в Цимлянском районе. Дрон ВСУ нанёс удар в районе четырёх часов утра.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поздно вечером 12 июля сообщил, что регионе в течение суток было обезврежено и уничтожено девять украинских дронов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 12 июля сообщил, что в регионе украинские БПЛА атаковали четыре населённых пункта, том числесело Зиборовка в Шебекино, село Поповка в Краснояружском районе, село Новостроевка-Вторая в Грайвороне.