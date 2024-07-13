Ростов-на-Дону, 13 июля, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Возгорание на нефтебазе произошло в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата в Ростовской области. об этом 13 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Как уточнил глава региона, в результате атаки беспилотника около 04:00 мск произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

«Пожару присвоен 3-й ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники. Информация уточняется», — добавил Голубев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область.

Как уточнил губернатор региона Голубев, в Родионово-Несветайском районе из-за ударов дронов загорелись два трансформатора на электроподстанции. Пожар удалось потушить к утру, к ликвидации возгорания огнеборцы приступили после проверки сапёрами территории возле подстанции.

Ночью 5 июля средствами противовоздушной обороны в Ростовской области уничтожено десять украинских беспилотников. В результате атаки и падения фрагментов сбитых дронов произошли ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе. Пострадавших нет.