Найденные чёрные ящики SSJ-100 подлежат расшифровке
Коломна, Московская область, 13 июля, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Обнаруженные чёрные ящики (бортовые самописцы) самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в Московской области, подлежат расшифровке. Об этом 12 июля сообщил телеканал НТВ со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации источника, при осмотре чёрных ящиков было установлено, что они подлежат расшифровке. Устройства переданы в Межгосударственный авиационный комитет.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров, прибывший на место падения самолёта, сообщил, что бортовые самописцы SSJ-100 обнаружили в ходе проведения поисково-спасательной операции, в которой приняли участие спасатели отряда «Центроспас», центра «Лидер» МЧС России и спасательный вертолёт Ми-8. Всего на место происшествия прибыли более 30 специалистов и семь единиц техники.
Как передавало ИА Регнум, самолёт SSJ-100 потерпел крушений 12 июля под Коломной. Пассажиров на борту не было. В результате авиакатастрофы погибли двое пилотов воздушного судна и штурман. По информации сервиса по отслеживанию самолётов Flightradar, лайнер перед падением долгое время кружил в районе города. Перед крушением лётчики смогли отвести SSJ-100 от жилых построек, что позволило избежать последствия на земле.
Позднее в экстренных службах сообщили, в качестве основной версии падения самолёта рассматривается одновременный отказ двух двигателей. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В Объединённой авиастроительной компании (ОАК) уточнили: разбившийся самолёт эксплуатировали с 2014 года. Судно выполняло перегоночный рейс.