Коломна, Московская область, 13 июля, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Обнаруженные чёрные ящики (бортовые самописцы) самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в Московской области, подлежат расшифровке. Об этом 12 июля сообщил телеканал НТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухой SSJ-100

По информации источника, при осмотре чёрных ящиков было установлено, что они подлежат расшифровке. Устройства переданы в Межгосударственный авиационный комитет.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров, прибывший на место падения самолёта, сообщил, что бортовые самописцы SSJ-100 обнаружили в ходе проведения поисково-спасательной операции, в которой приняли участие спасатели отряда «Центроспас», центра «Лидер» МЧС России и спасательный вертолёт Ми-8. Всего на место происшествия прибыли более 30 специалистов и семь единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, самолёт SSJ-100 потерпел крушений 12 июля под Коломной. Пассажиров на борту не было. В результате авиакатастрофы погибли двое пилотов воздушного судна и штурман. По информации сервиса по отслеживанию самолётов Flightradar, лайнер перед падением долгое время кружил в районе города. Перед крушением лётчики смогли отвести SSJ-100 от жилых построек, что позволило избежать последствия на земле.

Позднее в экстренных службах сообщили, в качестве основной версии падения самолёта рассматривается одновременный отказ двух двигателей. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В Объединённой авиастроительной компании (ОАК) уточнили: разбившийся самолёт эксплуатировали с 2014 года. Судно выполняло перегоночный рейс.