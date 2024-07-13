Москва, 13 июля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки в общей сложности потеряли до 2075 бойцов на шести направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом 13 июля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS

«Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии», ― доложил военный.

Удары российские военные нанесли в районах Волчанска, Старицы, Тихого, Волчанских Хуторов, Малых Проходов и Липцов в Харьковской области. Также ВС России отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ.

На этом направлении украинская армия потеряла до 205 военнослужащих и танк. Ещё до 680 военнослужащих, 15 автомобилей, боевой машины зенитного ракетного комплекса «Стрела-10 ВСУ лишились в боях с подразделениями «Южной» группировки российских войск. Удары ВСУ России нанесли в районах Антоновки, Григоровки, Николаевки, Катериновки, Успеновки, Спорного, Славянска, Зализнянского и Часова Яра в ДНР.

Российские силы уничтожили САУ Krab польского производства, гаубицы М198 и М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, четыре орудия Д-20, две гаубицы Д-30, три гаубицы L-119 производства Великобритании и две М119 американского производства США, противотанковую пушку «Рапира», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Также ВСУ лишились четырёх складов боеприпасов.