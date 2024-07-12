Курск, 12 июля, 2024, 23:30 — ИА Регнум. В Курской области в течение суток уничтожили и обезвредили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом вечером 12 июля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено девять украинских дронов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Смирнова.

Также украинские войска подвергли обстрелам посёлки Тёткино и Волфинский, село Сергеевка Глушковского района, хутор Кучеров Беловского района и деревню Бряхово Кореневского района. В результате обстрелов никто среди мирного населения не пострадал.