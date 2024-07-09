Ростов-на-Дону, 9 июля, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ночь с 8 на 9 июля отразила массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, сообщил глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он отметил, что в ряде районов удалось подавить и сбить несколько десятков целей.

«Около двух часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БПЛА. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

При этом из-за ударов дронов в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. К месту случившегося направились пожарные.

Кроме того, после падения фрагментов БПЛА в Ростове-на-Дону произошло возгорание сухой растительности. Этот пожар оперативно потушили. Голубев уточнил, что отражение атаки вражеских беспилотников продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 июля стало известно, что в городе Шебекино Белгородской области дроны ВСУ атаковали социальный объект. Кроме того, ВСУ, используя БПЛА ударили по посёлку Красное, а также сёлам Муром и Вознесеновка Шебекиноского городского округа.

Позднее появилась информация о том, что силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью беспилотник украинской армии. Ночью 9 июля несколько украинских беспилотных удалось обезвредить в Воронежской области.