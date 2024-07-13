Вашингтон, 13 июля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Состоявшийся в Вашингтоне саммит Североатлантического альянса стал «пугающим предостережением» на тему того, что НАТО является угрозой миру на территории от Балтийского моря до Тихого океана. Такое мнение 13 июля высказала экс-аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.

Moncloa/Global Look Press

Эксперт, слова которой привела «Газета.Ru», уточнила, в прежнее время представленные в декларации формулировки сочли бы «объявлением войны».

Она также назвала документ «пугающим предостережением» для всего остального мира на тему того, что альянс не видит пределов собственным территориальным амбициям и в случае наличия желаемого США финансирования продолжает угрозы миру, безопасности и торговле в Балтийском море и на Тихом океане.

Квятковски также посоветовала России и Китаю внимательно вчитаться в итоговую декларацию саммита НАТО, чтобы разоблачить её лицемерие.

Как сообщало ИА Регнум, в опубликованной 10 июля декларации НАТО присутствует заявление, что альянс считает углубляющееся стратегическое партнёрство между Россией и Китаем угрозой. Кроме того, в ней есть пункт о «необратимом пути» вступления Украины в блок.

МИД Северной Кореи 13 июля решительно осудил итоговую совместную декларацию саммита НАТО. В Пхеньяне также назвали её средством конфронтации, уточнив, что документ доказывает, что именно США и НАТО становятся самой серьёзной угрозой глобальному миру.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил принятую на саммите НАТО декларацию. Представитель Кремля подчеркнул, что противники России на Западе не являются сторонниками мира и диалога по Украине, а Североатлантический альянс — это инструмент конфронтации, а не мира и безопасности.