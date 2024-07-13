Пхеньян, 13 июля, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика решительно осуждает итоговую совместную декларацию саммита НАТО в Вашингтоне и считает документ средством конфронтации, заявили в министерстве иностранных дел КНДР.

Иван Шилов ИА Регнум НАТО 75 лет

«Итоговая декларация саммита в Вашингтоне, сфабрикованная и опубликованная 10 июля и ставшая их средством конфронтации, доказывает, что именно США и НАТО становятся самой серьёзной угрозой глобальному миру», — говорится в заявлении, распространённом Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) 13 июля.

Отмечается, что северокорейское внешнеполитическое ведомство решительно осуждает декларацию, называя её документом, нарушающим законные права суверенных и независимых государств и стимулирующим военное противоборство в мировом масштабе.

Также в заявлении подчёркивается, что стремление США расширять военно-политический блок обостряет обстановку безопасности в Европе и провоцирует мировую гонку вооружений.

«Мы строго предупреждаем, что стратегия США по глобализации НАТО вызовет опасность войны во всём мире», — добавили в МИД КНДР.

Как передавало ИА Регнум, в опубликованной 10 июля декларации НАТО присутствует утверждение, что альянс расценивает углубляющееся стратегическое партнёрство между Россией и Китаем как угрозу. В посольстве КНР в США подчеркнули, что Пекин решительно выступает против любых упоминаний себя в качестве «угрозы». Также Китай призвал Соединённые Штаты и альянс отказаться от менталитета холодной войны и необдуманных действий, дестабилизирующих ситуацию в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.